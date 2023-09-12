Libya'daki selzedelere yardım için Türk Kızılay da bölgeye ulaştı
Türk Kızılay ekibi, Libya'daki sel felaketi nedeniyle ilk etapta bölgeye gıda, çadır, hijyen malzemesi ve battaniye ulaştırdı.
Ankara
Türkiye, Libya'daki sel felaketi sonrası uluslararası yardım çağrısında bulunan ülkeye yardım için harekete geçti.
Milli Savunma Bakanlığına ait kargo uçağıyla Libya'ya ulaşan Türk Kızılayın 6 kişilik ekibi, yardım faaliyetleri kapsamında ilk etap için acil insani yardım malzemelerini bölgeye götürdü.
Libya Kızılayı ile irtibat halinde çalışmalarını yürütecek ekip, belirlenen ihtiyaca göre yardım çalışmalarına devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.