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Dünya

Libya'daki selzedelere yardım için Türk Kızılay da bölgeye ulaştı

Türk Kızılay ekibi, Libya'daki sel felaketi nedeniyle ilk etapta bölgeye gıda, çadır, hijyen malzemesi ve battaniye ulaştırdı.

Neriman Senanur Torun  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Libya'daki selzedelere yardım için Türk Kızılay da bölgeye ulaştı

Ankara

Türkiye, Libya'daki sel felaketi sonrası uluslararası yardım çağrısında bulunan ülkeye yardım için harekete geçti. ​​​​​​​

Milli Savunma Bakanlığına ait kargo uçağıyla Libya'ya ulaşan Türk Kızılayın 6 kişilik ekibi, yardım faaliyetleri kapsamında ilk etap için acil insani yardım malzemelerini bölgeye götürdü.

Libya Kızılayı ile irtibat halinde çalışmalarını yürütecek ekip, belirlenen ihtiyaca göre yardım çalışmalarına devam edecek.

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