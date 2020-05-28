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Dünya

Libya'da insan kaçakçısının yakınları intikam için en az 30 göçmeni öldürdü

Libya'da insan kaçakçılığı yapan bir Libyalının düzensiz göçmenler tarafından öldürülmesi üzerine maktul yakınları intikama kalkıştı ve en az 30 göçmeni öldürdü.

Mücahit Aydemir   | 28.05.2020
Libya'da insan kaçakçısının yakınları intikam için en az 30 göçmeni öldürdü

Ankara

Libya'da insan kaçakçılığı yapan bir Libyalının düzensiz göçmenler tarafından öldürülmesi üzerine maktul yakınları intikama kalkıştı ve en az 30 göçmeni öldürdü.

Libya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Trablus'un güneyindeki Mizde şehrinde yaşanan olayda, insan kaçakçılığı suçundan şüpheli 1990 doğumlu "Y.M.A." adlı Libya vatandaşının, kaçakçılık faaliyeti sırasında göçmenler tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, öldürülen Libyalının yakınlarının, cinayetin intikamını almak için 26'sı Bangladeş uyruklu, 4'ü Afrikalı 30 göçmeni öldürdüğü aktarıldı.

Düzensiz göçmenlerden 11'inin de yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralıların Zintan bölgesindeki iki hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

31 ölü, 70 yaralı

AA muhabirine konuşan insani yardım kuruluşu Danimarka Mülteci Konseyinin Libya Direktörü Liam Kelly ise katliamın bilançosunun daha da ağır olduğunu söyledi.

Kelly, yerel hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, ölü sayısının 31'e, yaralı sayısının da 70'e çıktığını paylaştı.

İçişleri Bakanlığından katillerin yakalanması için talimat

Öte yandan Libya İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Mizde'deki emniyet birimlerine katillerin yakalanması ve adalet önüne çıkarılması için talimat verildiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, "İçişleri Bakanlığı, bu toplu cinayetin sebebi her ne olursa olsun yasaların vatandaşlara kendi eliyle ceza infaz etme hakkı vermediğini vurgulamaktadır. Ayrıca, her şartta vatandaşın koruyucusunun kanun olduğunu vurgularız." ifadelerine yer verildi.

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