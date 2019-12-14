Libya ile askeri anlaşma TBMM'de

Libya ile askeri anlaşmaya ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
TBMM
Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
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