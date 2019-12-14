Libya ile askeri anlaşma TBMM'de

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Dünya

Libya ile askeri anlaşmaya ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kubilay Çelik   | 14.12.2019
Libya ile askeri anlaşmaya ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

TBMM

Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının  onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. 

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