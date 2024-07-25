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Ruzemberok Teknik Direktörü Ondrej Smetana, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Trabzonspor ile oynadıkları maçın ardından MFK Futbol Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya

Libya Havayolları, İstanbul-Trablus seferlerinin uçuş süresinin bir saat kısaldığını duyurdu

Libya Havayolları, Avrupa hava sahasının İstanbul-Trablus seferleri için açılmasıyla uçuş süresinin bir saat kısaldığını açıkladı.

Muhammed Semiz  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Libya Havayolları, İstanbul-Trablus seferlerinin uçuş süresinin bir saat kısaldığını duyurdu

Trablus

Libya Havayolları'ndan yapılan açıklamada, İstanbul-Trablus uçuşları için artık Yunanistan ve Malta hava sahasının kullanılmaya başlandığı belirtildi.

Avrupa hava sahasının kullanılmasıyla İstanbul-Trablus uçuşunun daha önceki güzergahın süresine göre (3 buçuk saat) yaklaşık bir saat kısaldığı (2 buçuk saat) kaydedildi.

Bu adımla yakıt tüketimi azaltılarak işletme verimliliğinin artırıldığı ve yolcular açısından vakit tasarrufu sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, İstanbul seferlerinde Avrupa hava sahasının açılmasında emeği geçen Libya Ulaştırma Bakanlığı ve Sivil Havacılık Otoritesine teşekkür edildi.

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