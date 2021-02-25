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Dünya, Libya

Libya Başbakanı, Fransa Dışişleri Bakanı'nın 'Libya'daki yol haritasını desteklediğini' açıkladı

Libya'nın yeni seçilen Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü.

Enes Canlı   | 25.02.2021
Libya Başbakanı, Fransa Dışişleri Bakanı'nın 'Libya'daki yol haritasını desteklediğini' açıkladı Libya'nın yeni seçilen Başbakanı Abdulhamid Dibeybe (Solda) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian (Sağda)

Ankara

Dibeybe, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Le Drian ile gerçekleştirdiği görüşmede Libya'daki siyasi gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Fransız Bakan'ın, Libya'da siyasi çözüm için yol haritasını ve Libya Siyasi Diyalog Forumu çerçevesinde yeni bir hükümetin kurulmasını desteklediğini ifade eden Dibeyde, ülke için yakın gelecekte kalkınma ve istikrara dönüşmesini umdukları uluslararası destekten memnuniyetini kaydetti.

Ülkedeki krize siyasi çözüm için Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılmasın karar verilen seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici yönetimin Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

24 Aralık'taki başkanlık ve parlamento seçimlerine kadar başbakanlık yapacak Dibeybe'nin, en geç 26 Şubat'a kadar kabinesini oluşturması ve güvenoyu almak için Temsilciler Meclisine sunması gerekiyor.

Dibeybe'nin hükümet kurma çalışmalarına ilişkin bu akşam basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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