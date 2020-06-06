Euro
7.66
Dolar
6.77
BIST 100
110,413.20
Altın
1,684.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya Başbakan Yardımcısı Muaytik: Türkiye ile stratejik ortaklık Libya'nın inşası için sürecek

Libya Başbakan Yardımcısı Muaytik, "Türkiye stratejik ortaktır, alanda da bizim ortağımızdır ve öyle olmaya devam edecektir. Hatta kuruluş, kalkınma ve devlet kurumlarında devam edecektir." dedi.

Hamdi Yıldız   | 06.06.2020
Libya Başbakan Yardımcısı Muaytik: Türkiye ile stratejik ortaklık Libya'nın inşası için sürecek

Trablus

Libya'da February özel televizyon kanalına konuşan Ahmed Muaytik, "Türkiye ile stratejik ortaklık Libya'nın inşası için sürecek." ifadesini kullandı. 

Muaytik, "Milli bir programımız vardı, bunun için çalıştık ve Türkiye hükümetiyle gerçek bir stratejik ortaklık kurduk, bunda da başarılı olduk ve bu saldırganlığı geri püskürttük." diyerek, yakın zamanda tüm Libya topraklarının Libya hükümetinin kontrolü altına gireceğini dile getirdi.

Libya hükümetinin yürüttüğü diplomasi ve siyaset konusunda şüphe duyanlara açık mesaj vermek istediğini belirten Muaytik, ülkedeki diplomasiyi ve siyaseti yürütenin Libya hükümeti olduğunu, Türkiye ile anlaşmaya imza atanın da aynı hükümet olduğunu kaydetti.

Muaytik, "Türkiye stratejik ortaktır, alanda da bizim ortağımızdır ve öyle olmaya devam edecektir. Hatta kuruluş, kalkınma ve devlet kurumlarında devam edecektir." dedi.

Rusya'nın da önemine dikkati çeken Muaytik, Rus yetkililere "Rusya da etkin bir ortak olabilir, Libya'nın istikrarı için bizimle birlikte olabilirler." şeklinde mesaj verdiklerini söyledi.

Muaytik, vatan inşa etmek istediklerini, kimseyle siyasi çekişmelere girmek istemediklerini vurguladı.

Ülkenin doğusundaki Trablus'a saldıran darbeci asker Halife Hafter'e ilişkin Muaytik, "Başbakan Fayiz es-Serrac Hafter ile defalarca görüştü ancak bir sonuç elde edemedi. Bu şahıs, devlet kurumlarının oluşturulmasında, barışın inşasında kesinlikle bir ortak olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Dünya Sağlık Örgütünden ülkelere 'halka açık alanlarda maske takılsın' tavsiyesi
Sağlık Bakanı Koca'dan 'maske ve mesafe' uyarısı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 774'e yükseldi
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 133 bin 400'e yükseldi

Benzer haberler

Libya Başbakan Yardımcısı Muaytik: Türkiye ile stratejik ortaklık Libya'nın inşası için sürecek

Libya Başbakan Yardımcısı Muaytik: Türkiye ile stratejik ortaklık Libya'nın inşası için sürecek

Libya ordusundan Sirte kentindeki Hafter milislerine 5 hava harekatı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Moody's Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı

Moody's Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı
Libya Meclisi Terhune Milletvekili: Gelecek günler yeni ve aydınlık bir dönem olacak

Libya Meclisi Terhune Milletvekili: Gelecek günler yeni ve aydınlık bir dönem olacak
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan bölgelerde güvenlik operasyonu

Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan bölgelerde güvenlik operasyonu