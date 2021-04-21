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Dünya, Libya

Libya, askeri birliklerine Çad sınırında güvenlik önlemlerini artırma talimatı verdi

Libya Başkanlık Konseyi, ülkenin güneyindeki Çad sınırında gerekli önlemlerin alınması için bölgedeki askeri birliklere talimat gönderdi.

Mücahit Aydemir   | 21.04.2021
Libya, askeri birliklerine Çad sınırında güvenlik önlemlerini artırma talimatı verdi

Trablus

Libya Başkanlık Konseyinin bölgedeki askeri birliklere hitaben yayımladığı yazılı talimatta, güney sınırının güvence altına alınması ve korunması için her türlü önlemin alınması emredildi.

Başkanlık Konseyi, herhangi bir acil durumla zamanında başa çıkmaya hazır olunmasını, olay ve gelişmelerin an be an rapor edilmesini bildirdi.

Çad'ın kuzeyindeki ayrılıkçı Çad Değişim ve Birlik Cephesi (FACT) adlı grupla 19 Nisan'da çıkan çatışmalarda, Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun (68) hayatını kaybettiği duyurulmuştu.


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