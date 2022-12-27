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Dünya

Lavrov, Rusya’yı çevreleme politikasının nükleer çatışma riski taşıdığını bildirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Rusya’yı tamamen çevreleme politikasının son derece tehlikeli olduğunu belirterek “Bu politika, nükleer güçlerin doğrudan silahlı çatışmaya kayma riski taşıyor.” dedi.

Ali Cura   | 27.12.2022
Lavrov, Rusya’yı çevreleme politikasının nükleer çatışma riski taşıdığını bildirdi

Moskova

Lavrov, TASS haber ajansına verdiği röportajda, Ukrayna’daki savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna’daki çatışmaların 5 yıl sürmesi ihtimaline ilişkin değerlendirme yapan Lavrov, sıcak çatışmadan ABD’nin hem ekonomik hem de askeri ve stratejik açıdan azami faydayı elde etmeye çalıştığına dikkat çekti.

Pentagon’un Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için askeri harcama çıtasını yükselttiğini ve aynı şeyi Rus karşıtı ittifakların diğer üyelerinden de talep ettiğini söyleyen Lavrov, “ABD, çatışmayı uzatmak ve daha şiddetli hale getirmek için her şeyi yapıyor.” dedi.

"Çatışmaları Kiev ve Washington durdurabilir"

Çatışmaların süresiyle ilgili topun Kiev ve arkasındaki Washington yönetiminde olduğunu vurgulayan Lavrov, “Anlamsız direnişi her an onlar durdurabilir.” ifadesini kullandı.

Rusya’nın Ukrayna’dan gelecek tehditlerin ortadan kaldırılması, bölgenin askersizleştirilmesi ve Nazi’den temizlenmesine yönelik taleplerinin yerine getirilmesini isteyen Lavrov, aksi halde kararı Rus ordusunun vereceğini söyledi.

Lavrov, Batı'nın Rusya’yı tamamen çevreleme politikasının son derece tehlikeli olduğuna dikkat çekerek “Bu politika, nükleer güçlerin doğrudan silahlı çatışmaya kayma riski taşıyor. Tam olarak bu konuda uyarıyoruz ve nükleer bir savaşta kazanan olamayacağını defalarca tekrarlıyoruz.” diye konuştu.

"ABD ile ilişkiler donmuş durumda"

Rus-Amerikan ilişkilerinin gerçekten de Washington’ın hatası nedeniyle son derece içler acısı ve donmuş durumda olduğunun altını çizen Lavrov, Biden yönetimi ile normal bir iletişim sürdürmenin imkansız olduğunu vurguladı.

Lavrov, Rusya açısından güvenlik konularını hem Ukrayna bağlamında hem de daha geniş bir stratejik düzeyde tartışmaya hazır olduklarını belirterek karşılıklı saygı ve eşit bir temelde Moskova ile ilişki kurmanın alternatifi olmadığını anlayacak şekilde Washington’ın "olgunlaşmasını" bekleyeceklerini kaydetti.

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