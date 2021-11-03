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Dünya

La Palma Adası'ndaki yanardağdan çıkan kül, Ada sakinlerini evlerinde kalmaya zorladı

İspanya'nın La Palma Adası'nda yetkililer, patlayan yanardağın yakınında yaşayanlara, uçuşların iptal edilmesine ve eğitime ara verilmesine sebep olan yoğun kül yağışı nedeniyle içeride kalmalarını söyledi.

Saadet Firdevs Aparı   | 03.11.2021
La Palma Adası'ndaki yanardağdan çıkan kül, Ada sakinlerini evlerinde kalmaya zorladı

Madrid

Kanarya Adaları hükümetine ait acil servislerin dün geç saatlerde yaptığı açıklamada, havadaki yüksek düzeyde küçük parçacıklar nedeniyle yerel hava kalitesinin "son derece olumsuz" olduğu belirtildi.

İspanya'nın ulusal havalimanı otoritesine göre, düşen küller nedeniyle Ada'ya gidiş-dönüş tüm uçuşlar iptal edildi.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı 6 haftadan fazla bir süredir lav, kül ve gaz püskürtüyor.

Uzmanlar, volkanın kısa vadede sönmesini beklemiyor.

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