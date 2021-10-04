Dolar
8.87
Euro
10.30
Altın
1,751.94
ETH/USDT
3,019.70
BTC/USDT
43,872.00
BIST 100
1,404.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Eskişehir’de “Anadolu Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni”nde konuşuyor.
logo
Dünya

Kuzey ve Güney Kore arasında iki ayın ardından yeniden telefon görüşmesi yapıldı

Kuzey ve Güney Kore arasında temmuz sonunda durdurulan iletişim kanalının yeniden açılmasıyla telefon görüşmesi yapıldı.

İdris Sülün   | 04.10.2021
Kuzey ve Güney Kore arasında iki ayın ardından yeniden telefon görüşmesi yapıldı

İstanbul

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, iki taraf arasındaki iletişim hattının ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yeniden açıldığı bildirildi.

Açıklamada, temmuz sonundan beri kapalı olan iletişim hattının açılmasıyla Kuzey ve Güney Koreli yetkililerin arasındaki ilk telefon görüşmesinin gerçekleştiği kaydedildi.

Bunun yanı sıra Pyongyang yönetimi, ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin "Güney Koreli yetkililerin tutumuna" bağlı olduğunu ifade etti.

Kuzey Kore hükümeti, 2020'de Güney Koreli aktivistlerin Kuzey Kore sınırına deniz yoluyla protesto içerikli broşürler yollamasına karşı tedbir almaması nedeniyle Güney Kore ile iletişim kanallarını durdurma kararı almıştı.

Kuzey ve Güney Kore arasında kapalı tutulan iletişim kanalları bir yılın ardından temmuz sonunda açılarak ilk telefon görüşmesi yapılmıştı.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Post Kovid' sendromu asemptomatik kişiler ve çocuk hastalarda da görülebiliyor
Kovid-19 vakaları 50 ilde 100 bin kişide 200'ü aştı
Muafiyet talebi reddedilen NBA oyuncusu Wiggins aşı oldu
İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 20'ye yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Kuzey ve Güney Kore arasında iki ayın ardından yeniden telefon görüşmesi yapıldı

Kuzey ve Güney Kore arasında iki ayın ardından yeniden telefon görüşmesi yapıldı

Japonya, Kuzey Kore'nin alıkoyduğu vatandaşlarının geri dönmesi için çabalayacak

Kuzey Kore yeni tip uçaksavar füzesi denedi

Kuzey Kore, yeni tip 'hipersonik füze' denedi

Kuzey Kore, yeni tip 'hipersonik füze' denedi
Kuzey Kore kısa menzilli füze denemesi gerçekleştirdi

Kuzey Kore kısa menzilli füze denemesi gerçekleştirdi
Güney Kore, Kuzey Kore’den gelen 'yapıcı müzakere' mesajlarını anlamlı buldu

Güney Kore, Kuzey Kore’den gelen 'yapıcı müzakere' mesajlarını anlamlı buldu