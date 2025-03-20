Kuzey Makedonya'da gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybedenlerden 30'u Koçani'de toprağa verildi
Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani'de gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 59 kişiden 30'u kentte toprağa verildi.
Koçani
Koçani'deki Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, yakınlarını kaybedenler ile binlerce vatandaş katıldı.
Makedonya Başpiskoposu Stefan'ın yönettiği cenaze törenine Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Şakir Fetahu da katıldı.
Vatandaşlar gözyaşları içinde toprağa verilen 30 kişi için mezarlıkta mumlar yaktı ve alana çiçekler bıraktı.
Yangında hayatını kaybeden diğer 29 kişi ise ülkenin farklı şehirlerinde toprağa verilecek.
Olay
Başkent Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Koçani'de bulunan gece kulübünde 16 Mart'ta yerel saatle 03.00'te piroteknik madde yangına sebep olmuştu.
Yangında 59 kişi hayatını kaybetmiş, 170’den fazla kişi yaralanmıştı. Yaralıların 12'si tedavi için Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçaklarla İstanbul ve Ankara'ya nakledilmişti.
Olay sonrası yapılan araştırmalarda söz konusu gece kulübünün ruhsatsız olduğu belirtilmiş, aralarında eski Ekonomi Bakanı Kreshnik Bekteshi'nin de olduğu 26 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Kuzey Makedonya hükümeti, olayın ardından ülkede 7 gün milli yas ilan edildiğini duyurmuştu.
Öte yandan, olayın yaşandığı Koçani'de Belediye Başkanı Ljupco Papazov istifa etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.