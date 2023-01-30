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Kuzey Makedonya’da TRT ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde Dijital Gazetecilik Atölyesi

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te TRT ve Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde Dijital Gazetecilik Atölyesi başladı.

Dzihat Aliju   | 30.01.2023
Kuzey Makedonya’da TRT ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde Dijital Gazetecilik Atölyesi Fotoğraf: Umeys Sulejman/AA

Üsküp

"Gençler için Gazetecilik (J4J - Journalism for Juniors) Projesi" kapsamında 1 Şubat’a kadar sürecek eğitime Kuzey Makedonya’nın farklı şehirlerinden öğrenciler katıldı.

Üsküp YEE Müdürü Serhat Kula, gazetecilere yaptığı açıklamada, program kapsamında lise ve üniversite çağında bulunan 60’ın üzerindeki genci medya sektörüyle buluşturduklarını söyledi.

Türkiye Maarif Vakfı okulları, Josip Broz Tito Lisesi ve Uluslararası Balkan Üniversitesi’nden bu alanda kariyer planlaması yapmak isteyen öğrencilerin seçildiğini dile getiren Kula, TRT’nin önemli personelinin tecrübelerini gençlere aktaracaklarını belirtti.

Kula, "Bizler zaten TRT ile bu bölge içerisinde yaptığımız hem stüdyo çalışmaları hem de işbirlikleriyle bölgedeki insan kaynağını medyaya yönlendirmeye çabalıyoruz. Bu, bizim hedeflerimizden bir tanesi. Eğitimde, kültürde bir meslek edindirme arzumuz olduğu gibi medya da bunun bir parçası, birbirini bütünleştiren bir kısım." ifadelerini kullandı.

"Gençler için Gazetecilik" Projesi Koordinatörü Alpay Arı da TRT bünyesinde 2017 yılında "Herkesin bir hikayesi var" sloganıyla dünyanın dört bir tarafında gerek soydaş ve yabancılar gerekse Türkler için eğitimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

YEE’nin talebi üzerine Kuzey Makedonya’da medya sektöründe çalışmak isteyen gençlere hikaye anlatıcılığı, montaj ve kurgu gibi dersler vereceklerini aktaran Arı, "Gençleri heyecanlı buluyoruz. Özellikle medya sektörü, dijital medya çok geliştiği için gençler, bu sektörde önemli adımlar atmak istiyor." diye konuştu.

2017 yılından beri devam eden projenin mülteci kamplarında da gerçekleştirildiğini belirten Arı, çok ilgi gören projeyi insanların medya alanında bilinçlenmesi ve doğru gazeteciliğin ne olduğunu öğrenmeleri için gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Gazetecilik 101, hikaye anlatıcılığı, saha yapımcılığı ve mobil gazetecilik konularında dersler alacak katılımcılara eğitimin sonunda sertifika verilecek.

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