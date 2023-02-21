Dolar
18.87
Euro
20.13
Altın
1,836.58
ETH/USDT
1,663.10
BTC/USDT
24,345.00
BIST 100
5,149.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki konteyner kenti ziyaretinde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde AFAD'ın oluşturduğu konteyner kentte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile incelemelerde bulundu, depremzedelerle görüştü. VTR
logo
Dünya

Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri bölgedeki milyonlarca kişiyi tehdit ediyor

Kuzey Kore'nin yeraltı nükleer deneme tesisi Punggye-ri, kendi ülkesi yanı sıra, Güney Kore, Japonya ve Çin'deki milyonlarca kişiye tehdit oluşturuyor.

Murat Karadağ   | 21.02.2023
Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri bölgedeki milyonlarca kişiyi tehdit ediyor

Ankara

Güney Kore yerel basınında yer alan haberlere göre, başkent Seul merkezli bir insan hakları grubunun yayımladığı raporda, bölgedeki milyonlarca insanın kullandığı su kaynaklarının, Punggye-ri nükleer deneme tesisinden yayılan radyoaktif maddelere maruz kaldığı belirtildi.

Nükleer tesisin, milyonlarca kişiyi barındıran civarındaki 8 kent ve kasabayı tehdit ettiği kaydedilen raporda, tarım ve balıkçılık ürünleri dolayısıyla da Güney Kore, Japonya ve Çin'deki birçok insanı tehdit edebileceği ifade edildi.

Raporda, araştırma sonuçlarının, nükleer ve tıp uzmanları ile Birleşmiş Milletler (BM) ve Güney Kore hükümetinin istihbarat kaynaklarına dayandırıldığı belirtildi.

İnsan hakları grubunun lideri ve araştırmacı Kuzey Koreli Hubert Young-hwan Lee, araştırmanın bulgularının önemine değinerek, "Bu rapor, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerinin yalnızca Kuzey Kore halkının değil, Güney Kore ve diğer komşu ülkelerdekilerin de yaşam ve sağlık hakkını tehdit edebileceğini göstermesi açısından önemlidir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Adıyaman'da geniş bir alana konteyner kent kuruluyor
Kahramanmaraş Valiliğinden ana caddelerde enkaz kaldırma duyurusu
Kağıthane'de binanın zemin katındaki izinsiz tadilat, belediye ekiplerince durduruldu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara psikososyal destek sağlıyor

Benzer haberler

Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri bölgedeki milyonlarca kişiyi tehdit ediyor

Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri bölgedeki milyonlarca kişiyi tehdit ediyor

Güney Kore, hesaplarında şeffaflığı reddeden sendikalara karşı "sert adımlar" atacak

Güney Koreli sağlıkçılar "73 yıllık vefa" ile depremzedelere derman oluyor

Ülkesine dönen Güney Koreli arama kurtarma ekibine uçakta duygulandıran teşekkür

Ülkesine dönen Güney Koreli arama kurtarma ekibine uçakta duygulandıran teşekkür

Mersin'de yaşayan Güney Koreli Misa Shin depremzedelere yardım seferberliğine katıldı

Mersin'de yaşayan Güney Koreli Misa Shin depremzedelere yardım seferberliğine katıldı
Güney Kore'de milletvekilleri, maaşlarının yüzde 3'ünü depremzedelere bağışlayacak

Güney Kore'de milletvekilleri, maaşlarının yüzde 3'ünü depremzedelere bağışlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet