Euro
10.37
Dolar
8.74
BIST 100
1,391.06
Altın
1,764.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya Diplomasi Forumu
logo
Dünya

Kuzey Kore lideri Kim ekonomik zorlukların üstesinden gelme sözü verdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin yeni tip koronavirüs salgınında karşılaştığı ekonomik zorlukların üstesinden geleceklerini ifade etti.

Şeyma Uzundere   | 19.06.2021
Kuzey Kore lideri Kim ekonomik zorlukların üstesinden gelme sözü verdi

Ankara

Kuzey Kore resmi haber ajansına (KCNA) göre, iktidardaki Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi’nin 4 gündür devam eden genel kurul toplantısının kapanışında konuşan Kim, Kovid-19 salgını ve ABD yaptırımlardan olumsuz yönde etkilenen ülke ekonomisini iyileştirme sözü verdi.

Bununla birlikte Kim, “devrimin önündeki güçlüklerin” üstesinden geleceklerine yemin etti.

Kim’in açıklamaları, ABD’nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim’in Kuzey Kore’nin nükleer yapılanmasına ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Güney Kore’ye gerçekleştirdiği ziyaretten kısa bir süre önce yayınlandı.

ABD Özel Temsilcisi Kim’in Japonya ve Güney Kore temsilcileri ile bir araya gelerek, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına yönelik çalışmalar yürütmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'un 'Delta' varyantına karşı en etkili tedbir 'tüm dünyada hızlı aşılama'
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı azalmaya devam ediyor
Sağlık Bakanı Koca, bir günde 1 milyon 538 bin 144 doz aşı yapıldığını duyurdu
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Hollanda'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu 26 Haziran'dan itibaren kaldırılıyor

Benzer haberler

Kuzey Kore lideri Kim ekonomik zorlukların üstesinden gelme sözü verdi

Kuzey Kore lideri Kim ekonomik zorlukların üstesinden gelme sözü verdi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Kısa vadeli kazanımlar uğruna asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız

Türkiye fındık, kiraz, incir, kayısı, ayva ve haşhaş üretiminde dünyada birinci sırada

Türkiye fındık, kiraz, incir, kayısı, ayva ve haşhaş üretiminde dünyada birinci sırada
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar Fed sonrası yön arayışında

Küresel piyasalar Fed sonrası yön arayışında