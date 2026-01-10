Dolar
43.04
Euro
50.14
Altın
4,509.95
ETH/USDT
3,099.80
BTC/USDT
90,834.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kuzey Kore, Güney Kore’ye ait bir İHA’nın hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdü

Kuzey Kore, Güney Kore’yi kendilerine "en düşmanca tavır sergileyen düşman" olarak nitelendirerek, Seul yönetimini insansız hava aracı (İHA) ile ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçladı.

Yasin Yorgancı  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
Kuzey Kore, Güney Kore’ye ait bir İHA’nın hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdü

Ankara

Kuzey Kore resmi haber ajansı Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, ordu sözcüsü, Güney Kore ile ilişkilere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, Kuzey Kore ordusunun 4 Ocak’ta Güney Kore’nin İncheon bölgesi üzerindeki hava sahasından kuzeye doğru ilerleyen bir hava aracını tespit ederek takip ettiğini aktardı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ordunun elektronik harp ekipmanlarıyla İHA’yı etkisiz hale getirdiğini ifade eden sözcü, aracın, Kaesong kenti yakınlarında düştüğünü belirtti.

Sözcü, düşen İHA'nın keşif ve gözetleme amaçlı cihazlarla donatıldığını savunurken, enkazın uçuş planı, uçuş geçmişi ve kaydedilen görüntülerin incelenmesi için ilgili birimlerce götürüldüğünü kaydetti.

Kuzey Kore'nin "duruşunun açık olduğunu" vurgulayan sözcü, "Güney Kore, doğası asla değişmeyecek ve bize karşı en düşmanca tavır sergileyen, saldırdığı takdirde kesinlikle çökerteceğimiz bir düşmandır." açıklamasını yaptı.

Güney Kore'den yanıt

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, Kuzey Kore'nin suçlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu insansız hava araçlarının Güney Kore ordusu tarafından kullanılan modeller olmadığını söyledi.

Savunma Bakanı Ahn, Kuzey Kore'nin iddialarının "kesinlikle doğru olmadığını" belirterek, "Sıkıyönetim kabusunun hala dün gibi hissettirdiği bir dönemde bu nasıl mümkün olabilir?" dedi.

İHA Operasyon Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Kara Operasyonları Komutanlığı ve Deniz Piyadeleri Karargahının Kuzey Kore’nin iddia ettiği tarihlerde uçuş operasyonları gerçekleştirmediğini söyleyen Ahn, konunun Güney ve Kuzey Kore tarafından ortaklaşa soruşturulabileceğini de kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için sağanak ve fırtına uyarısı
Kastamonu'da muhtar köy yolunu yaptığı kar küreme aparatıyla açıyor
"Huzur İstanbul" uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
AK Parti'den "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" paylaşımı
HÜRJET ve GÖKBEY ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Kuzey Kore, Güney Kore’ye ait bir İHA’nın hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdü

Kuzey Kore, Güney Kore’ye ait bir İHA’nın hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdü

Güney Kore'de 179 kişinin öldüğü Jeju Air faciasında yolcuların kurtulma ihtimali olduğu ortaya çıktı

Güney Kore'de sıkıyönetim davasında yargılanan eski Devlet Başkanı Yoon son duruşmasına katıldı

Çin ve Güney Kore, ilişkilerde yeni sayfa açma arayışında

Çin ve Güney Kore, ilişkilerde yeni sayfa açma arayışında

Kuzey Kore lideri Kim'in izlediği tatbikatta hipersonik füze fırlatıldığı belirtildi

Kuzey Kore lideri Kim'in izlediği tatbikatta hipersonik füze fırlatıldığı belirtildi
Güney Kore'de nüfusun 5'te 1'inden fazlası 65 yaş üstü

Güney Kore'de nüfusun 5'te 1'inden fazlası 65 yaş üstü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet