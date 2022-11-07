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Dünya

Kuzey Kore, ABD ile Güney'in bölgedeki operasyon merkezlerini hedef aldığını duyurdu

Kuzey Kore, yaptığı füze denemeleriyle Güney Kore ve ABD’nin bölgedeki hava üslerini ve operasyon komuta sistemlerini hedef aldığını belirtti.

Tuğba Altun   | 07.11.2022
Kuzey Kore, ABD ile Güney'in bölgedeki operasyon merkezlerini hedef aldığını duyurdu

Ankara

Kuzey Kore ordusundan yapılan açıklamada, çeşitli füzelerin kullanıldığı denemelerde nükleer kapasiteli füzelerin de olduğu kaydedildi.

Güney Kore ve ABD'nin bölgedeki hava üslerini ve operasyon komuta sistemlerini hedefleyerek füze testleri yapıldığına işaret edilen açıklamada, Güney'in tatbikatları "provokatif" olarak nitelendirildi.

Ayrıca, söz konusu girişimlere yönelik askeri önlemlerle yanıt vermeye devam edileceği vurgulandı.

Güney Kore ile ABD'nin tatbikatı tepkileri artırmıştı

ABD ve Güney Kore’nin, Kuzey’in füze denemeleri sonrası gerilimin arttığı Kore Yarımadası'nda geniş çaplı ortak hava tatbikatlarına başladığı bildirilmişti.

Kuzey Kore, ABD ile Güney arasında geçen hafta düzenlenen ve yaklaşık 240 savaş uçağının katıldığı askeri tatbikata tepki göstermişti.

Tatbikatları "potansiyel bir işgal için hazırlık" olarak değerlendirerek ABD'ye "daha güçlü takip tedbirleri" uygulayacağı konusunda uyarıda bulunan Pyongyang, ardından da en az 10 füze denemesi gerçekleştirmişti.

Son olarak, Güney Koreli askeri yetkililer 5 Kasım'da, Kuzey Kore'nin, ABD ile Güney'in ortak askeri tatbikatı sırasında 4 füze fırlattığını bildirmişti.

ABD ve Güney Kore, ortak tatbikatlarının ilkini 2015'te düzenlemişti. Tatbikatlar, 2018'de eski Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Kuzey Kore ile uzlaşma politikalarının bir parçası olarak askıya alınmıştı.


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