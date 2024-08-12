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Dünya

Kuzey İrlanda'da cami saldırısıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ın doğusundaki camiye yapılan saldırının ardından bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Zuhal Demirci  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
Kuzey İrlanda'da cami saldırısıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Londra

Kuzey İrlanda polisinden yapılan açıklamada, başkentin doğusundaki Newtownards kasabasındaki camiye cumartesi günü düzenlenen saldırıyı soruşturan dedektiflerin, dün iki evde yapılan aramanın ardından bir kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, 42 yaşındaki şüphelinin, kundaklama girişimi, molotofkokteyli bulundurma ve gözdağı verme gibi bir dizi suçlamayla gözaltına alındığı kaydedildi.

Newtownards kasabasındaki Greenwell Caddesi'nde bulunan camiye, cumartesi günü molotofkokteyli atılmış ve duvara grafiti çizilmişti.

Polis olayı ırkçı motifli nefret suçu olarak değerlendirdiklerini açıklamıştı.

Aşırı sağın şiddet eylemleri ülke geneline yayıldı

İngiltere'de Müslümanlar ve Müslüman kurumları, 30 Temmuz'dan bu yana aşırı sağcıların neden olduğu sokak olaylarında hedef alınıyor.

Southport kentinde 17 yaşındaki Axel Rudakubana'nın 3 çocuğu öldürdüğü, 8'i çocuk 10 kişiyi de yaraladığı saldırı sonrasında başlayan aşırı sağcı şiddet olayları ülke geneline yayılmıştı.

Aşırı sağcıların polisle ve karşıt görüştekilerle çatıştığı, evlere, iş yerlerine, arabalara, camilere ve polis araçlarına zarar verdiği olaylar nedeniyle 483 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 149'u hakim karşısına çıkmıştı.

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