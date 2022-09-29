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Dünya

Kuzey Akım boru hatlarındaki hasarın giderilip giderilmeyeceği bilinmiyor

Baltık Denizi'nde, Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen hasarın giderilip giderilmeyeceğinin bilinmediği bildirildi.

Atila Altuntaş   | 29.09.2022
Kuzey Akım boru hatlarındaki hasarın giderilip giderilmeyeceği bilinmiyor

Stockholm

Kuzey Akım Şirketi ( NordStreamAG) Basın Sözcüsü Dimitri Smirnov, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatları yakınlarında patlama sonucu meydana gelen hasarın tamir edilip, edilemeyeceğine dair ellerinde kesin bir sonucun olmadığını belirtti.

Araştırmanın birkaç hafta sürebileceğini aktaran Smirnov, "Hasarın ne kadar büyük olduğunu ve giderilip giderilmeyeceğini bugün cevaplamak imkansız. Hasarlı borularda gaz tamamen boşaldıktan sonra gelecek pazar ya da pazartesi hasar tespit çalışmalarına başlayacağız. Hasar tespit çalışması da iki hafta sürebilir." ifadesini kullandı.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki sızıntılar

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 4 sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin "bölgeye yanaşmaması" uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların kaza değil, kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı. Avrupa Birliği (AB) de boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını kaydetmişti.

Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatları, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta durdurulmuştu.

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