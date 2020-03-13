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ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karışı alınan önlemler ve yeni gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya, Koronavirüs

Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle halka 'evlerinde kalmaları' çağrısı

Kuveyt Enformasyon Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle halka "zaruret dışında dışarı çıkmamaları ve evlerinde kalmaları'" çağrısında bulundu.

Hacer Başer,Serdar Bıtmez   | 13.03.2020
Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle halka 'evlerinde kalmaları' çağrısı

Kuveyt

Kuveyt Enformasyon Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle halka "zaruret dışında dışarı çıkmamaları ve evlerinde kalmaları'" çağrısında bulundu.

 

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Enformasyon Bakanlığı, virüsten korunma tedbirleri kapsamında halktan evlerinden çıkmamaları ve kalabalık yerlere gitmemelerini istedi.

Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada Kuveyt'teki koronavirüs vaka sayısının 80'e yükseldiği duyurulmuştu.

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