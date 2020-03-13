Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle halka 'evlerinde kalmaları' çağrısı
Kuveyt Enformasyon Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle halka "zaruret dışında dışarı çıkmamaları ve evlerinde kalmaları'" çağrısında bulundu.
Kuveyt
Kuveyt Enformasyon Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle halka "zaruret dışında dışarı çıkmamaları ve evlerinde kalmaları'" çağrısında bulundu.
Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Enformasyon Bakanlığı, virüsten korunma tedbirleri kapsamında halktan evlerinden çıkmamaları ve kalabalık yerlere gitmemelerini istedi.
Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada Kuveyt'teki koronavirüs vaka sayısının 80'e yükseldiği duyurulmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.