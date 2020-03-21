Euro
7.01
Dolar
6.55
BIST 100
85,795.79
Altın
1,498.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Küba Kovid-19 önlemleri kapsamında sınırlarını kapatıyor

Küba'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında, sınırların 1 ay kapatılması kararı alındı.

Muhammed Emin Canik   | 21.03.2020
Küba Kovid-19 önlemleri kapsamında sınırlarını kapatıyor

Buenos Aires

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Küba basınında çıkan habere göre,  Cumhurbaşkanı Miguel Diaz-Canel, katıldığı televizyon programında, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlere değindi.

Diaz-Canel, Kovid-19'u, "benzeri görülmemiş bir zorluk" olarak nitelendirerek, "Ülkeye girişe bir düzenleme getireceğiz, yalnızca Küba'da ikamet edenler ülkeye girebilecek. Ekonomik faaliyetleri güvence altına alacağız." ifadelerini kullandı.

Küba Başbakanı Manuel Marrero da sınırların gelecek salıdan itibaren kapatılacağını belirtti.

Küba'da yaklaşık 60 bin turistin bulunduğunu belirten Marrero, yabancıların ülkeden hava yolu kullanarak çıkacağını kaydetti.

Nüfusu 12 milyona yaklaşan Küba'da 1 kişinin ölümüne neden olan Kovid-19 virüsü şu ana kadar 21 kişide görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Singapur'da koronavirüsten ilk can kayıpları yaşandı
Küba Kovid-19 önlemleri kapsamında sınırlarını kapatıyor
Avustralya’da Kovid-19 önlemine uyulmayan plaj kapatıldı
Kabo Verde ve Nijer'de ilk koronavirüs vakaları görüldü
'ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu' iddiası

Benzer haberler

Singapur'da koronavirüsten ilk can kayıpları yaşandı

Singapur'da koronavirüsten ilk can kayıpları yaşandı

Küba Kovid-19 önlemleri kapsamında sınırlarını kapatıyor

Kabo Verde ve Nijer'de ilk koronavirüs vakaları görüldü

'ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu' iddiası

'ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu' iddiası

Paraguay'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Paraguay'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm
Küresel otomobil üretiminde Kovid-19 kaynaklı düşüş beklentisi

Küresel otomobil üretiminde Kovid-19 kaynaklı düşüş beklentisi