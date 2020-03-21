Küba Kovid-19 önlemleri kapsamında sınırlarını kapatıyor
Küba'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında, sınırların 1 ay kapatılması kararı alındı.
Buenos Aires
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Küba basınında çıkan habere göre, Cumhurbaşkanı Miguel Diaz-Canel, katıldığı televizyon programında, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlere değindi.
Diaz-Canel, Kovid-19'u, "benzeri görülmemiş bir zorluk" olarak nitelendirerek, "Ülkeye girişe bir düzenleme getireceğiz, yalnızca Küba'da ikamet edenler ülkeye girebilecek. Ekonomik faaliyetleri güvence altına alacağız." ifadelerini kullandı.
Küba Başbakanı Manuel Marrero da sınırların gelecek salıdan itibaren kapatılacağını belirtti.
Küba'da yaklaşık 60 bin turistin bulunduğunu belirten Marrero, yabancıların ülkeden hava yolu kullanarak çıkacağını kaydetti.
Nüfusu 12 milyona yaklaşan Küba'da 1 kişinin ölümüne neden olan Kovid-19 virüsü şu ana kadar 21 kişide görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.