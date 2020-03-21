Avustralya’da Kovid-19 önlemine uyulmayan plaj kapatıldı
Avustralya’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla açık alanlarda 500 veya daha fazla kişinin toplanmasını yasaklayan kurala uyulmayan plajın kapatıldığı çıklandı.
Melbourne
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Yeni Güney Galler Eyalet Hükümeti, Avustralya Başbakanı Scott Morrison’un uyarılarına rağmen dün binlerce kişinin denize girdiği Sydney’deki Bondi Plajı’nın kapatıldığını duyurdu.
Plaja akın eden binlerce kişinin fotoğraf ve görüntüleri sosyal medyada yer alınca ülke genelinde tepkiyle karşılanmıştı.
Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, Bondi Plajı’ndaki görüntülerin "kabul edilemez" olduğunu belirtmişti.
Avustralya’da Kovid-19’un yayılmasına karşı kapalı mekanlarda 100 veya daha fazla kişinin bir araya gelmesi, açık alanlarda ise 500 ya da daha fazla kişinin toplanması yasaklanmış durumda.
Kovid-19 vaka sayısı 1051'e çıktı
Eyalet sağlık birimlerinden yapılan açıklamalara göre, ülke genelinde son 24 saat içinde 300 kişide daha Kovid-19 tespit edildi.
Yeni Güney Galler (NSW) 436 vakayla yeni tip koronavirüsün en yoğun görüldüğü eyalet olurken Avustralya genelindeki toplam vaka sayısı 1051'e yükseldi.
İlk vakanın görüldüğü ocak sonundan bu yana Avustralya’da, 6’sı NSW’de biri Batı Avustralya’da olmak üzere toplam 7 kişi hayatını kaybetti.
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