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Dünya, Libya

Libya'da Hafter milisleri Trablus'un güneyindeki sivil mahallelere saldırdı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler başkent Trablus'un güneyindeki sivil mahallelere topçu atışıyla saldırdı.

Hamdi Yıldız   | 21.03.2020
Libya'da Hafter milisleri Trablus'un güneyindeki sivil mahallelere saldırdı

Trablus

Libya'nın meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu tarafından yapılan açıklamada, sivil yerleşimlere, okullara ve kurumlara yönelik düzenlenen saldırıyla ateşkesin ihlal edildiği belirtildi. 

Sağlık Bakanlığı Basın Müsteşarı Emin el-Haşimi, Trablus'un merkezindeki eski kenti hedef alan bombardımanda bir sivilin yaralandığını bildirdi.

UMH kuvvetleri perşembe günü, Hafter milislerinin geçen hafta gerçekleştirdikleri ilerleme hedefli operasyonlarının başarısızlığa uğratıldığını duyurmuştu.

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