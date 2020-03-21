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Dünya, Koronavirüs

Singapur'da koronavirüsten ilk can kayıpları yaşandı

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

Ömer Faruk Yıldız   | 21.03.2020
Singapur'da koronavirüsten ilk can kayıpları yaşandı

Kuala Lumpur

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Gan Kim Yong, yaşamını yitirenlerden birinin 75 yaşında Singapurlu bir kadın, diğerinin ise 64 yaşındaki bir Endonezya vatandaşı olduğunu ifade etti.

Singapur genelinde şimdiye kadar 385 Kovid-19 vakası görüldü.

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