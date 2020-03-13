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ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karışı alınan önlemler ve yeni gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya, Koronavirüs

Uruguay'da ilk koronavirüs vakası görüldü

İtalya'nın Milan kentinden gelen 4 kişide Kovid-19 görüldüğü bildirildi.

Muhammed Emin Canik   | 13.03.2020
Uruguay'da ilk koronavirüs vakası görüldü

Buenos Aires

Güney Amerika ülkesi Uruguay'da, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü açıklandı.

Uruguay Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkeye 3-6 Mart tarihlerinde İtalya'nın Milan kentinden gelen 4 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Virüs taşıyan kişilerin sağlık durumunun stabil olduğu ve gözetim altında oldukları belirtildi.

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