Uruguay'da ilk koronavirüs vakası görüldü
İtalya'nın Milan kentinden gelen 4 kişide Kovid-19 görüldüğü bildirildi.
Buenos Aires
Güney Amerika ülkesi Uruguay'da, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü açıklandı.
Uruguay Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkeye 3-6 Mart tarihlerinde İtalya'nın Milan kentinden gelen 4 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Virüs taşıyan kişilerin sağlık durumunun stabil olduğu ve gözetim altında oldukları belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.