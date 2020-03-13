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ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karışı alınan önlemler ve yeni gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya, Koronavirüs

Avrupa'da koronavirüs tehdidi büyüyor

İsviçre'nin Cenevre kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 32 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

Bayram Altuğ,Davut Çolak,Aşkın Kıyağan,Mehmet Hatipoğlu   | 13.03.2020
Avrupa'da koronavirüs tehdidi büyüyor

Cenevre

İsviçre'nin Cenevre kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 32 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

 

Tribune de Geneve'de yer alan haberde, İsviçre'de ilk kez bu yaşta bir kişinin koronavirüsten öldüğüne dikkati çekildi.

İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin verilerine göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı bin 1125'e, ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças’ın eşinde koronavirüs tespit edildi.

Polonya’da koronavirüsle mücadele kapsamında yeni katı önlemlerin hayata geçirileceği açıklandı.

Başbakan Mateusz Morawiecki, yaptığı açıklamada, cumartesi gecesi itibarıyla 10 gün boyunca yabancıların ülkeye girişine izin verilmeyeceğini, bu önlemin 20 veya 30 güne çıkartılabileceğini söyledi.

Morawiecki, iç tren ve uçak seferlerinin askıya alındığını, pazar günü itibariyle uluslararası uçak ve tren seferlerinin de durdurulduğunu dile getirdi.

Sınır kapılarının yük taşımacılığı için açık tutulacağını kaydeden Morawiecki, 50 kişi ve üzeri katılımlı toplantıların iptal edileceğini, alışveriş saatlerinin sınırlandırılacağını, restoran, kafeterya, bar gibi gastronomi işletmelerinin belirli bir süre zarfınca kapatılacağını açıkladı.

Danimarka sınırları kapatıyor

Danimarka'nın yarın yerel saatle 12.00'den itibaren sınırlarını kapatacağı belirtildi.

Açıklamayı bir basın toplantısıyla duyuran Başbakan Mette Frederiksen, sınırları polislerin koruyacağını, askerlerin de onlara refakat edeceğini ve "iyi bir nedeni olmayan" kişilerin ülkeye giremeyeceğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa'nın artık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü haline geldiğini açıklamıştı.


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