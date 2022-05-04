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Dünya, Koronavirüs

DSÖ: Güney Afrika'da Omicron'un 2 yeni alt varyantı tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un dünyada en yaygın varyantı olan Omicron'un Güney Afrika'da 2 yeni alt varyantının saptandığını açıkladı.

Ömer Faruk Yıldız   | 04.05.2022
DSÖ: Güney Afrika'da Omicron'un 2 yeni alt varyantı tespit edildi

Cenevre

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19'a dair son gelişmeler ve küresel aşılamadaki eşitsizliğe değindi.

Ghebreyesus, haftalık küresel Kovid-19 ölümlerinde düşüşün sürdüğünü belirterek, "Mart 2020'den bu yana haftalık en düşük Kovid-19 kaynaklı can kaybı görüldü. Bu eğilim sevindirici olmakla beraber manzaranın tamamını göstermemektedir." dedi.

Kovid-19 varyantlarından ötürü DSÖ'nün Amerikalar ve Afrika Bölgesi'nde vaka artışlarının yükseldiğini dile getiren Ghebreyesus, "Omicron varyantını tespit eden Güney Afrikalı araştırmacılar, BA.4 ve BA.5 olmak üzere iki yeni alt varyant daha keşfetti. Güney Afrika'da son günlerdeki vaka artışlarının sebebinin bu varyantlar olduğu bildirildi." diye konuştu.

"Birçok ülkede virüsün ne şekilde evrileceğini göremiyoruz"

Ghebreyesus, bu alt varyantların diğerlerine kıyasla ağır hastalık ve ölümlere sebep olup olmadığına dair kesin bir bilgi bulunmadığını belirterek, "Erken verilerin gösterdiğine göre Kovid-19 aşılamaları, ağır hastalık ve ölümlere karşı koruyucu nitelikte." dedi.

Kovid-19'un yeni varyantlarına karşı en iyi korumanın DSÖ'nün küresel aşılama hedefinin gerçekleşmesi ve sosyal mesafe olduğunun altını çizen Ghebreyesus, "Vaka testleri ve genetik sıralama da önem taşımaktadır. Güney Afrika'nın BA.4 ve BA.5 alt varyantlarını tespit etmesi, birçok ülkenin durdurduğu genetik sıralamaya hala devam etmesi sayesindedir. Diğer birçok ülkede bu virüsün ne şekilde evrileceğini göremiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, Kovid-19 aşıları ve virüse karşı etkili ilaçların orta ve düşük gelirli ülkelerde hala erişilemez olduğuna dikkati çekerek, yüksek fiyatlar nedeniyle birçok ülkenin Kovid-19 ilaçlarını satın almaktan vazgeçtiğini kaydetti.

Ukrayna'da sağlık merkezlerine 186 saldırı yapıldı

Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da sağlık hizmetlerinin durumunun kötüleştiğine işaret eden Ghebreyesus, yarın "Ukrayna için Uluslararası Bağışçılar Konferansı"na katılmak üzere Polonya'ya gideceğini açıkladı.

Ghebreyesus, DSÖ verilerine göre, Ukrayna'da savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana sağlık merkezlerine 186 saldırı yapıldığını belirtti.

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