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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanya'daki Ukraynalılar Türkiye'den yardım istedi

Almanya'da yaşayan Ukraynalılar Türkiye'den yardım talep etti.

Cüneyt Karadağ   | 04.05.2022
Almanya'daki Ukraynalılar Türkiye'den yardım istedi

Berlin

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği önünde toplanan yüzden fazla Ukraynalı Türkçe olarak "Türkiye Mariupol'ü kurtar" sloganı attı.

Büyükelçi Ahmet Başar Şen de Ukraynalılara Türk lokumu ve içecek ikramında bulundu.

Gözyaşlarını tutamayan bazı Ukraynalı kadınlar İngilizce yapılan konuşmalardan sonra Türkiye'ye teşekkür etti.

Büyükelçilikte çalışan memurlar Ukraynalıların yanına giderek "Savaşın ve akan kanın durması için Türkiye’nin elinden geleni yaptığını" ilettiler.

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