Ukrayna için Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda 6,5 milyar dolar toplandı
Polonya ve İsveç'in ev sahipliğini yaptığı, Rusya saldırısından etkilenen Ukrayna'ya yardım eden kuruluşlara fon sağlamak amacıyla düzenlenen "Ukrayna için Uluslararası Bağışçılar Konferansı"nda 6,5 milyar dolarlık bağış yapıldı.
Varşova/Kiev
Polonya ve İsveç'in ev sahipliğini yaptığı, Rusya saldırısından etkilenen Ukrayna'ya yardım eden kuruluşlara fon sağlamak amacıyla düzenlenen "Ukrayna için Uluslararası Bağışçılar Konferansı"nda 6,5 milyar dolarlık bağış yapıldı.
Varşova'da gerçekleştirilen, Polonya'nın ortak organizatörü olduğu ve ev sahipliğini üstlendiği Ukrayna için Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ile Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katılırken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy konuşma gerçekleştirdi.
Yapılan 6,5 milyar dolarlık bağış için teşekkürlerini ileten Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, toplanan paraların Ukrayna'ya en hızlı şekilde ulaşması gerektiğini söyleyerek, "Bugün Ukrayna'ya desteğin devam ettiği ve aramızda egoistlerin olmadığı bir gün çünkü bencillik kazanırsa Putin kazanacak." ifadesini kullandı.
Zelenskiy: Marshall Planı benzeri bir plana ihtiyacımız var
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de toplantıya video konferansla katılarak konuşma yaptı.
Savaş devam ederken Ukraynalılara ihtiyaç duydukları her şeyin sağlanması için yeterli mali kaynağa ihtiyaç duyduklarını belirten Zelenskiy, bu kaynağı hem savunma hem de sosyal alanlarda kullanacaklarını kaydetti.
Zelenskiy, "Savaştan sonra Ukrayna'nın yeniden inşası için şimdiden iddialı bir plan hazırlıyoruz ve tarihi Marshall Planı'nın modern benzeri olacak stratejik bir uluslararası destek planına ihtiyacımız var. Güvenli yaşama geri dönüş, modernleşme ve sosyal kalkınma için para, teknoloji ve uzmanlar gerekiyor." dedi.
Ukrayna'ya yapılacak yatırımın Avrupa'nın istikrarına yapılan bir yatırım olacağını vurgulayan Zelenskiy, "Saldırgan, Avrupa'nın ve tüm özgür halkların gücünü kırmayacağını, savaşta yıkılan her şeyin en yüksek düzeyde restore edilmesini görsün. Ukrayna'nın yeniden kurulması zamanımız ve geleceğimiz için tarihi örnek haline gelmelidir." ifadesini kullandı.
Zelenskiy, sivil ve sorumlu devletlerin Ukrayna'nın savaştan zarar gören bölgelerini ve ekonomi sektörlerini himaye etmesi gerektiğini belirterek, "Böyle bir himaye projesi, özgür ve demokratik dünya devletleri arasında tarihi bir etkileşim ve ortaklık örneği oluşturabilir." dedi.
Marshall Planı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ülkelerinin kalkınması için ABD tarafından yürürlüğe konulan ekonomik yardım programıydı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.