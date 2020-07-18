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Dünya

Kuveyt Emiri tıbbi kontrol için hastaneye kaldırıldı

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah bazı tıbbi kontroller için hastaneye kaldırıldı.

Said İbicioğlu   | 18.07.2020
Kuveyt Emiri tıbbi kontrol için hastaneye kaldırıldı

Kuveyt

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah bazı tıbbi kontroller için hastaneye kaldırıldı.

Kuveyt resmi haber ajansının (KUNA) haberine göre, Emirlik Divan İşleri Bakanı Şeyh Ali Cerrah es-Sabah, Kuveyt Emiri es-Sabah'ın bazı tıbbi kontroller için hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Bakan es-Sabah, Emirin sağlık durumuyla ilgili ayrıntı vermedi.

Kuveyt Emiri Ekim 2019'da da ABD'de sağlık kontrolünden geçmişti.



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