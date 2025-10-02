Dolar
Dünya

Küresel Sumud Filosu'ndaki Mikeno gemisi Gazze sularında

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun takip sistemine göre Mikeno gemisi Gazze sularına girdi.

Bekir Aydoğan, Yasin Yorgancı, Ebru Doğan  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
Ankara

Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde paylaşılan takip sistemine göre, Mikeno, Gazze'ye yaklaşık 9 deniz mili uzaklıkta bekliyor ve geminin bir süredir etmediği görülüyor.

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Üyesi Ramazan Tunç da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mikeno" adlı geminin Gazze karasularına girerek ablukayı aştığını ifade etti.

Tunç, "Bu fiili olarak ablukanın kırıldığı anlamına geliyor. Yıllardır insanların kırılamaz dediği ve İsrail'in çok büyük bir güç ile karadan ve denizden abluka altına aldığı Gazze'nin içerisine Mikeno gemimizi ulaştırmanın sevincini sizlerle paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tunç ayrıca bu durumun, "İsrail'in kağıttan bir kaplan olduğu" anlamına geldiğini vurgulayarak, "En önemlisi zihinlerdeki ablukayı kırdık. Bundan sonra özgür Gazze'de, ablukanın kırılmış olduğu Gazze'de kardeşlerimize kucaklaşacağımız günlerin yakın olduğunu ümit ederek herkesi selamlıyorum." dedi.

Global Sumud Filosu Delegasyonu üyesi Tülay Gökçimen de Mikeno'ya müdahale olmadığını, ancak İsrail botunun yaklaşması sonrası aktivistlerin telefonları attığını ve geminin küçük olduğu için yoluna devam ettiğini söyledi.

Filonun Gazze organizatörü Noelia Fernández, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, Mikeno'nun Gazze kıyılarından yaklaşık 7 mil, yani bir saatten biraz daha az uzaklıkta olduğu haberini aldıklarını söyledi.

Bu arada bazı aktivistler, Mikeno'ya Gazze sularına girdikten sonra İsrail donanma unsurları tarafından saldırıldığı yönünde çeşitli basın kuruluşlarına açıklamalar yaparken, Sumud Filosu'nun resmi hesabından saldırıya ilişkin bilgi paylaşılmadı.

