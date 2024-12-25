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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kudüs Latin Patriği, Beytullahim’deki Noel ayininde Gazze’ye destek çağrısı yaptı

Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde düzenlenen Noel ayininde Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler ile dayanışma içerisinde olunmasını istedi.

Qais Omar Darwesh Omar, Ömer Erdem  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
Kudüs Latin Patriği, Beytullahim’deki Noel ayininde Gazze’ye destek çağrısı yaptı Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/AA

Beytüllahim

Beytullahim'de Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş Kilisesi'nde Noel dolayısıyla düzenlenen gece yarısı ayinini yöneten Pizzaballa, "adaletin güçlendirilmesi ve barışın herkes için sağlanması" çağrısında bulundu.

Pizzaballa konuşmasında, "Yakın zamanda görüştüğüm Gazze'deki kardeşlerimize teşekkür etmek istiyorum. Dualarımız ve dayanışmamız sizinle. Yalnız değilsiniz," dedi.

Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa, şunları kaydetti:

"Sizler, çevrenizi saran felaket ve yıkım içinde umutlu olmanın somut bir gerçeğisiniz. Umutsuzluğa kapılmadınız, aksine birlik içinde sağlam bir şekilde umudu korudunuz. Güç ve barışı yansıtan bu harika tanıklığınız için teşekkür ederim. Bu yıl da Beytullahim'deki kardeşlerim ve sizler için Noel, üzüntü, endişe, yoksulluk ve şiddetle geçti. Bugün sizin için en önemli günü bir kez daha acılar ve daha iyi günleri bekleyerek yaşadınız. Umudu kaybetmeyin. Allah'a olan güvenimizi yenileyelim, O bizi asla yalnız bırakmaz."

Beytullahim kentinde Hıristiyanlarca dini öneme sahip yerlerde kutlamaların dini ritüellerle sınırlı tutulacağı ve Gazze saldırıları sebebiyle Noel kutlamalarının iptal edildiği açıklanmıştı.

Filistin'deki Kiliseler Yüksek Başkanlığı Konseyi de 23 Kasım'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden İsrail saldırıları sebebiyle bu yıl da "Noel Bayramı" kutlamalarının yalnızca dini içerikle sınırlı tutulacağını duyurmuştu.

Beytullahim Belediye Başkanı Anton Selman da Noel kutlamalarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Belediye, İsrail'in Gazze'ye ve tüm Filistin'e karşı zulmünü reddettiğimizi teyit etmek amacıyla bu yıl Noel kutlamalarını dualar ve dini ritüellerle sınırlamaya karar vermiştir." ifadesini kullanmıştı.

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