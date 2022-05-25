Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Hatib: Çavuşoğlu'nun Mescid-i Aksa ziyareti tarihi bir destek
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Azzam el-Hatib, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ziyaretinin "tarihi bir destek" olduğunu belirtti.
Kudüs
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Mescid-i Aksa ziyaretini değerlendiren Hatib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu ziyaret, bizim ve Mescid-i Aksa için tarihi bir destek." dedi.
Hatib, "Mescid-i Aksa'ya saldıran aşırı sağcı çetelere karşı Türkiye'nin tavrı gayet net. Bu saldırıların durması için İsrail hükümetiyle birlikte çalışıyor." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.