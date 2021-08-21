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Dünya, Koronavirüs

Küba kendi geliştirdiği iki Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı

Karayıp ülkesi Küba, kendi geliştirdiği "Soberana 02" ve "Soberana Plus" isimli yeni tip koronavirüs aşısının acil kullanımına onay verdi.

Sinan Doğan   | 21.08.2021
Küba kendi geliştirdiği iki Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı

Bogota

Eyalet Finlay Aşı Enstitüsü (IFV) tarafından geliştirilen aşıların klinik deneylerindeki etkinlik oranının yüzde 91,2 olduğu belirtildi.

IFV, yaptığı açıklamada, söz konusu iki aşıya acil kullanım onayı verilmesiyle toplamda 3 aşıya ulaştıklarını kaydetti.

Küba Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezinin (CIGB) 22 Haziran'daki Twitter paylaşımında, "Küba'nın bugün 5 aşı adayı var, yüzde 62 etkinlikle 'Soberana 02' ve yüzde 92,28 etkinlik oranıyla 'Abdala'. Bunlar zaten aşı olarak kabul ediliyor. Küba, kendi öz imkanlarıyla nüfusunu aşılayan ilk ülke olacak." ifadeleri kullanılmıştı.

Küba'nın ulusal aşısı Abdala'nın ilk sevkiyatı, Kovid-19'a karşı mücadelesine destek olması amacıyla 25 Haziran'da Venezuela'ya yapılmıştı.

Ülkede 564 bin 11 kişi Kovid-19'a yakalandı, 4 bin 397 kişi yaşamını yitirdi.

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