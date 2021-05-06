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Dünya

Kripto para borsası Thodex'in yöneticisi Özer, Arnavutluk'ta bir otele girerken görüntülendi

Kırmızı bültenle aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta bir otele giriş yaptığı sırada görüntülendi.

Muhammed Boztepe,Sertaç Bulur   | 06.05.2021
Kripto para borsası Thodex'in yöneticisi Özer, Arnavutluk'ta bir otele girerken görüntülendi

Ankara

Thodex şirketinin internet sitesine erişim sağlanamaması nedeniyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Nisan'da başlatılan soruşturma sürüyor.

Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar, Arnavutluk'a kaçtığının belirlenmesi üzerine ağırlıklı olarak bu ülkede yürütülüyor.

Özer, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bir otele giriş yaparken güvenlik kamerasınca görüntülendi. Özer, resepsiyondaki görevliye pasaportunu uzatırken görülüyor.


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