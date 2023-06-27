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Dünya

Kremlin: Wagner krizinin çözümünde tüm tarafların verdiği sözlerin uygulanacağını umuyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Wagner krizinin çözüm sürecinde tüm tarafların verdiği sözlerin uygulanacağını umduklarını söyledi.

Dmitri Chirciu  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
Kremlin: Wagner krizinin çözümünde tüm tarafların verdiği sözlerin uygulanacağını umuyoruz

Moskova

Peskov, geçen hafta gerçekleşen, Wagner'in Rus yönetimine isyan girişimi ile ilgili, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rus yönetimine isyan eden Wagner paralı savaşçı grubu ve başı Yevgeniy Prigojin'in akıbetiyle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, bu konuda bilgiye sahip olmadığını belirterek, "Bu konuda ek detay veremem. Savaşçıların bazıları (Rus) Savunma Bakanı ile sözleşme imzalayabilecek, bazıları eve dönebilecek, bazıları ise Belarus'a geçebilecek." dedi.

Wagner krizinin çözüm sürecine değinen Peskov, "Bazı şahıslar tarafından büyük çalışmalar yapıldı. Devlet Başkanı (Putin), olayların en kötü senaryo ile gelişimini engelleme amacıyla irade gösterdi. En kötü senaryonun yaşanmaması için bazı anlaşmalar sağlandı ve Putin bazı şeyleri vadetti. Sağlanan anlaşmalar uygulanıyor. Putin'in verdiği söz uygulanıyor. Elbette, her tarafın verdiği sözünü kesinlikle uygulamasını istiyoruz." diye konuştu.

Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, bu konuda sürekli görüştüklerini dile getirdi.

Rusya'daki olayların, Putin'in itibarını sarstığı yönünde yapılan analizleri de değerlendiren Peskov, bu tür görüşlere katılmadıklarını ve bunların "boş" olduklarını ifade etti.

Wagner'in Rus yönetimine isyanı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti. Wagner savaşçıları, Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine 24 Haziran'da girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Başkent Moskova ve Moskova bölgesi başta olmak üzere, Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde terörle mücadele operasyon durumu ilan edilmişti.

Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Bunun üzerine Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek saha kamplarına döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "Prigojin, Belarus'a gidecek." ifadesini kullanmıştı.

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