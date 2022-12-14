Dolar
18.65
Euro
19.86
Altın
1,806.59
ETH/USDT
1,324.10
BTC/USDT
17,830.00
BIST 100
5,196.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kremlin: Ülkeye yeni Ukrayna bölgelerinin katılması “halkın tercihine” bağlı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Çernigiv ve Odessa bölgelerinin Rusya’ya “katılma ihtimalini” yorumlayarak, “Bu halkın tercihine, kararına bağlı. Öncelikli hedef Donbas halkının korunmasıdır.” dedi.

Emre Gürkan Abay   | 14.12.2022
Kremlin: Ülkeye yeni Ukrayna bölgelerinin katılması “halkın tercihine” bağlı

Moskova

Peskov, başkent Moskova’da gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna’nın Çernigiv ve Odessa bölgelerinin Rusya’ya katılıp katılmayacağına yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, “Bu halkın tercihine, kararına bağlı. Öncelikli hedef Donbas halkının korunmasıdır. Donetsk’te zorlu bir durum var ve askerlerimiz buna odaklanmış durumda.” diye konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasında Noel veya yılbaşı dönemine yönelik bir ateşkes yapılmasının ise planlanmadığını belirten Peskov, “Hayır, kimseden böyle bir teklif gelmedi ve bu konu gündemimizde yok.” dedi.

Peskov, dün yaptığı açıklamada, barış görüşmeleri için Ukrayna’nın “gerçekleri” kabul etmesi gerektiğini belirterek, “Bu gerçekler, Rusya’ya yeni bölgelerin katıldığına işaret ediyor.” ifadesini kullanmıştı.

Ukraynalı yetkililer ise barış görüşmeleri için Rus askerlerinin Ukrayna’dan çekilmesini talep ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Zengezur Koridoru 2024'te tamamlanacak ve yeni nakliyat koridoru oluşturulacak
Yemek Kartları Derneği Başkanı Piyade: Yemek kartlarında değişen bir şey yok
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
SEDDK Başkanı Eroğlu: Trafikte riskli sigortalara ciddi yaptırımlar getireceğiz

Benzer haberler

Kremlin: Ülkeye yeni Ukrayna bölgelerinin katılması “halkın tercihine” bağlı

Kremlin: Ülkeye yeni Ukrayna bölgelerinin katılması “halkın tercihine” bağlı

AB'ye göre "ucuz enerji" dönemi sona erdi

Zelenskiy: "Ukrayna'ya fırlatılan 13 İHA havada imha edildi"

Kiev'de düşürülen insansız hava araçları sivil altyapıya hasar verdi

Kiev'de düşürülen insansız hava araçları sivil altyapıya hasar verdi
Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kentte patlamalar olduğunu duyurdu

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kentte patlamalar olduğunu duyurdu
ABD'nin Ukrayna'ya Patriot füze savunma sistemi gönderme planında sona gelindiği iddiası

ABD'nin Ukrayna'ya Patriot füze savunma sistemi gönderme planında sona gelindiği iddiası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet