Dolar
31.12
Euro
33.81
Altın
2,032.41
ETH/USDT
3,065.00
BTC/USDT
51,209.00
BIST 100
9,379.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Elazığ'ın Palu ilçesinde göçük meydana gelen maden ocağındaki son yaralı işçi çıkarıldı.
logo
Dünya

Kremlin: Putin'in Türkiye'ye ziyareti Rusya'daki seçime kadar yapılmayacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin, 15-17 Mart'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimine kadar yapılmayacağını belirterek, "Ancak yüksek düzeydeki temaslar için hazırlık yapılıyor." dedi.

Dmitri Chirciu  | 26.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
Kremlin: Putin'in Türkiye'ye ziyareti Rusya'daki seçime kadar yapılmayacak

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin'in Türkiye'ye ziyaret tarihiyle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma programının yoğun olduğuna dikkati çekti.

Peskov, "Ziyaret, (15-17 Mart'taki) seçime kadar yapılmayacak. Putin'in seçime kadar yeterince yoğun ve stresli programı var. Erdoğan'ın da programı yeterince yoğun. Ancak yüksek düzeydeki temaslar için hazırlık yapılıyor. Bu temaslar, her iki liderin programına uygun şekilde gerçekleşecek." diye konuştu.

"Navalnıy'ın ailesine baskı yapıldığı yönündeki açıklamalar saçma"

Rusya'da 16 Şubat'ta cezaevinde öldüğü bildirilen Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın annesi Lyudmila Navalnaya'ya baskı yapıldığı yönündeki açıklamaları değerlendiren Peskov, "Bu durumda bunları hiçbir şekilde değerlendirmiyoruz. Çünkü Kremlin'in bununla hiçbir ilgisi yok. Dolayısıyla Kremlin baskı kuramaz. (Navalnıy'nın) Taraftarların bu açıklamaları açıkça saçma. Taraftarların hemen hemen hepsi yurt dışında bulunuyor ve aranıyor." ifadelerini kullandı.

"Ermenistan'ın KGAÖ anlaşmasını askıya almasını açıklığa kavuşturacağız"

Peskov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) anlaşmasının ülkesine yönelik uygulanmadığı ve bu nedenle anlaşmayı dondurdukları" yönündeki açıklamasına ilişkin de "Ermeni ortaklarımızla oldukça sıkı temaslarımız var. Elbette bunu açıklığa kavuşturacağız. Belgelere göre, KGAÖ'de böyle bir süreç mevcut değil." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış planının Cenevre Konferansı'nda istişare edilmesine ilişkin ise Peskov, "Bu format (Cenevre Konferansı) garip. Çünkü barış planı Rusyasız istişare ediliyor. Bu anlamsız hatta saçmadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa ekonomisi ciddi sıkıntı yaşıyor"

Batılı ülkelerin Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarına yönelik de Peskov, "Yeni bir şey yok. Bunlar bumerang gibi çalışıyor. Bize uygulanan yaptırımlar nedeniyle öncelikle Avrupa ekonomisi ciddi sıkıntı yaşıyor. Amerikan şirketleri de zarar görüyor. Rus ekonomisi istikrarlı olduğunu gösterdi, bu duruma uyum sağladı ve gelişmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, Danimarka'nın Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarında 2022'de meydana gelen patlamalara ilişkin soruşturma sürecini sonlandırma kararını "şaşırtıcı" ve "saçma" olarak nitelendirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de eşi tarafından öldürülen kadının babası, zanlılara en ağır cezanın verilmesini istiyor
Zonguldak'ta batan geminin kayıp personelini arama çalışmaları 100 gündür sürüyor
Bakan Uraloğlu: Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'nı sil baştan yaparak yeniden İstanbul'a kazandırdık
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında yeni bilirkişi raporu
Urfi Çetinkaya suç örgütünün kullandığı şifreli haberleşme programları deşifre edildi

Benzer haberler

Kremlin: Putin'in Türkiye'ye ziyareti Rusya'daki seçime kadar yapılmayacak

Kremlin: Putin'in Türkiye'ye ziyareti Rusya'daki seçime kadar yapılmayacak

Rusya, Çin ile yuan cinsinden kredi sağlanmasını görüşüyor

Almanya Dışişleri Bakanı, Rus İHA'sı nedeniyle Mıkolayiv kentine ziyaretini yarıda kesti

Papa, Rusya-Ukrayna Savaşı için diplomatik çözüm yolunun izlenmesi çağrısı yaptı

Papa, Rusya-Ukrayna Savaşı için diplomatik çözüm yolunun izlenmesi çağrısı yaptı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Estonya Başbakanı Kallas’tan NATO ülkelerine savunma harcamalarını artırma çağrısı

Estonya Başbakanı Kallas’tan NATO ülkelerine savunma harcamalarını artırma çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet