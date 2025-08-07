Dolar
40.65
Euro
47.59
Altın
3,379.81
ETH/USDT
3,679.60
BTC/USDT
115,000.00
BIST 100
11,001.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kremlin: Putin-Trump görüşmesinin ilerleyen günlerde yapılması konusunda mutabık kalındı

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin ilerleyen günlerde yapılması konusunda mutabık kalındığını belirterek, "Taraflar, hazırlıklara başladı." dedi.

Dmitri Chirciu, Emre Gürkan Abay  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
Kremlin: Putin-Trump görüşmesinin ilerleyen günlerde yapılması konusunda mutabık kalındı

Moskova

Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ile Trump'ın bir araya gelmesi ihtimalini değerlendirdi.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Putin tarafından dün kabul edildiğine dikkati çeken Uşakov, görüşmenin yapıcı olduğunu söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uşakov, "Her iki tarafın da görüşmenin sonuçlarından memnun kaldığını düşünüyorum. Ukrayna krizinin çözümüne yönelik ortak çalışmaların sürdürülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Rusya-ABD ilişkilerinin, son yıllardaki gelişmelerden önemli ölçüde farklı, karşılıklı yarar sağlayan, tamamen farklı bir senaryoya göre inşa edilebileceği bir kez daha vurgulandı." diye konuştu.

Putin ile Trump'ın bir araya gelme ihtimaline ilişkin Uşakov, "ABD tarafının teklifi üzerine önümüzdeki günlerde en üst düzeyde ikili görüşmenin yani Putin-Trump görüşmesinin yapılması konusunda mutabık kalındı. Taraflar, hazırlıklara başladı. Görüşme yeri üzerinde de mutabık kalındı. Bu, ilerleyen zamanda bildirilecek. Önümüzdeki hafta, Putin ve Trump'ın görüşmesi için bir referans olarak belirlendi ancak hazırlıkların kaç gün süreceğini söylemek zor." ifadelerini kullandı.

Witkoff'un, Putin, Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında üçlü görüşme yapılması fikrini de dile getirdiğini ancak Rus tarafının bu konuyu yorumsuz bıraktığını aktaran Uşakov, "Öncelikle Trump ile görüşme hazırlıklarına odaklanmayı teklif ediyoruz. Bu görüşmenin başarılı ve üretken olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile dün başkent Moskova'da görüşmüş; Kremlin, Ukrayna konulu görüşmesinin faydalı ve yapıcı olduğunu açıklamıştı.

Moskova Borsası, Putin-Trump görüşmesi beklentisiyle yükselişe geçti

Moskova Borsası (MOEX), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilecek görüşme beklentisiyle yüzde 4,5 yükseldi.

MOEX, Kremlin’den gelen “Putin ile Trump görüşmesi konusunda anlaşma sağlandı” açıklamasının ardından yüzde 4,5 değer kazanarak, 2.888 puanın üzerine çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 4,5 artışla 1.134 puan oldu.

Rus rublesi de dolar karşısında yüzde 0,79 değer kazanırken, dolar/ruble paritesi 79,45 seviyesine indi.

Putin'in ekonomi temsilcisi Dmitriyev, muhtemel "Putin-Trump görüşmesi"ni değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin teyit edildiğini belirterek, "Bu, tarihi bir görüşme olabilir." dedi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, X üzerinden yaptığı açıklamada, Putin ile Trump arasında gelecek hafta bir görüşmenin gerçekleşebileceğine yönelik açıklamaları değerlendirdi.

Karşılıklı diyaloğun kazanmaya devam edeceğini belirten Dmitriyev, "Rusya, Putin-Trump zirvesinin önümüzdeki hafta gerçekleşebileceğini ve zirve hazırlıklarının devam ettiğini teyit etti. Bu, tarihi bir görüşme olabilir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
MSB: Son bir hafta içerisinde 5 PKK'lı terörist teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit yakınları ve gaziler ile tüm vatandaşlara "Terörsüz Türkiye" mektubu
Erciyes'in eteğindeki kuruyan göl "Çöl"e döndü
Artan orman yangınlarının çoğu insan kaynaklı

Benzer haberler

Myanmar'da yeni statüko arayışı, küresel güçler ve stratejik nadir metaller

Myanmar'da yeni statüko arayışı, küresel güçler ve stratejik nadir metaller

Hindistan Başbakanı Modi, ABD'nin tarifelerinin uygulanması sonrası konuştu

Kremlin: Putin-Trump görüşmesinin ilerleyen günlerde yapılması konusunda mutabık kalındı

Rusya'nın benzin ihracatını kısıtlaması, iç arzı güvence altına almayı hedefliyor

Rusya'nın benzin ihracatını kısıtlaması, iç arzı güvence altına almayı hedefliyor
Uzmanlar, Trump'ın gümrük vergilerinin ABD-Hindistan ilişkilerinde türbülansa yol açtığı görüşünde

Uzmanlar, Trump'ın gümrük vergilerinin ABD-Hindistan ilişkilerinde türbülansa yol açtığı görüşünde
Los Angeles'ta ocakta başlayan yangınlarda dolaylı olarak 440 kişinin öldüğü öngörülüyor

Los Angeles'ta ocakta başlayan yangınlarda dolaylı olarak 440 kişinin öldüğü öngörülüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet