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Dünya

Kremlin: Kiev’in diğer Avrupa başkentleriyle de gerginlik yaşaması kaçınılmaz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Polonya’dan sonra diğer Avrupa ülkeleriyle de gerginlik yaşamasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Ali Cura  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
Kremlin: Kiev’in diğer Avrupa başkentleriyle de gerginlik yaşaması kaçınılmaz

Moskova

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Polonya arasında gerilen ilişkilere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Polonya’nın Ukrayna’ya silah tedarikini reddetme niyetine ilişkin olarak Peskov, “Varşova ve Kiev arasında belli gerginlikler olduğunu görüyoruz. Varşova ile Kiev arasındaki bu gerilimin artacağını tahmin ediyoruz.” yorumunu yaptı.

Gerginliğin diğer Avrupa ülkeleri ile de başlayabileceğine dikkat çeken Peskov, "Kiev ile diğer Avrupa başkentleri arasındaki sürtüşmenin de zamanla artacağını anlıyoruz. Bu kaçınılmazdır.” İfadelerini kullandı.

Polonya’nın silahlanması ile ilgili de değerlendirmede bulunan Peskov, bu konuda Belarus için Polonya ile komşuluğun zor olduğunu belirtti.

Polonya’nın “oldukça saldırgan olduğunu, yıkıcı faaliyetlerden ve diğer devletlerin iç işlerine müdahale etmekten kaçınmadığını” savunan Peskov, “Ancak dost ve müttefiklerimiz Belarus ve biz, Polonya'dan gelebilecek potansiyel tehditlere karşı tetikteyiz." diye konuştu.

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