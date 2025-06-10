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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin: Kiev ile ceset ve esir değişimiyle ilgili henüz nihai anlayış yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul müzakereleri sonucunda üzerinde anlaşmaya varılan ceset ve esir takası konusunda Rusya ile Ukrayna arasında henüz "nihai bir anlayışın" olmadığını ancak temasların sürdüğünü bildirdi.

Ali Cura  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
Kremlin: Kiev ile ceset ve esir değişimiyle ilgili henüz nihai anlayış yok

Moskova

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da Rusya ile Ukrayna arasındaki doğrudan müzakerelerde alınan kararların uygulanması ile ilgili konulara değindi.

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Moskova ile Kiev arasındaki esir ve ceset değişimi ile ilgili konuşan Peskov, "(Ukrayna ile takas konusunda) nihai bir anlayış yok. Temaslar gerçekleştiriliyor, rakamlar karşılaştırılıyor. Ancak nihai bir anlayış olur olmaz, takasın yapılacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, birkaç gündür Ukraynalı askerlerin cesetlerinin tırlarda sınırda Ukrayna’ya verilmek üzere bekletildiğini hatırlatarak, "Bu herkesin gördüğü ve bildiği bir gerçek." dedi.

Ukrayna tarafının cesetleri ne zaman teslim alacağına ilişkin bir soruyu cevaplayan Peskov, Kiev ile temasların sürdüğünü, şimdilik kesin bir şey söyleyemeyeceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna meselesiyle ilgilenmekten vazgeçeceğine yönelik haberlere ilişkin bir soruya da cevap veren Peskov, Washington ve Trump’ın ekibiyle temasların sürdüğünü belirtti. Gerektiğinde liderlerin acil konuları ele alabileceğini dile getiren Peskov, bunun iki tarafın pozisyonlarını anlamalarına neden olduğunu kaydetti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Avrupa'nın Rusya ile stratejik bir anlaşma yapması gerektiği yönündeki sözlerini yorumlayan Peskov, şimdiye kadar Avrupa ile kolektif güvenlik alanında gelecekteki anlaşmalara yönelik hiçbir ortak zeminin görülmediğini söyledi.

Peskov, "Avrupa hala savaşa doğru gidiyor, Avrupa tabiri caizse militarist cesaret sergiliyor. Ortak bir zemin bulma arzusuna dair kesinlikle hiçbir sinyal yok." diye konuştu.

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