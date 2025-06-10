Rusya, ABD ile yeni tur görüşmelerin yakında başlamasını umuyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile yakında yeni tur görüşmeler yapmayı planladıklarını söyledi.
Moskova
Ryabkov, Rusya’nın Soçi şehrinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Rusya’nın, Batılı ülkelerin askeri-biyolojik alanda yürüttüğü çalışmalar hakkında duyduğu derin endişeyi bir süredir dile getirdiklerini anlatan Ryabkov, “Bu çalışmalar, doğrudan askeri yetkilileri içerirken, Batılı ülkelerin sınırları dışında, özellikle de Rusya'nın sınırlarına yakın laboratuvarlarda gerçekleştiriliyor.” diye konuştu.
Ryabkov, söz konusu faaliyetleri “ulusal güvenlik tehdidi” şeklinde değerlendirdiklerinin altını çizdi.
ABD ile Rusya arasında bu yıl tekrar başlayan doğrudan görüşmelere değinen Ryabkov, “Rahatsız edici konular hakkındaki üçüncü tur görüşmeler yaklaşıyor. Tarihi açıklamak için henüz çok erken ancak umarım bir sonraki tur çok yakında yapılacaktır.” ifadelerini kullandı.
Ryabkov, Rusya-ABD arasındaki doğrudan uçuşların tekrar başlamasıyla ilgili tekliflerini de ABD tarafına ileteceklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.