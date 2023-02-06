Ukrayna: Türkiye'ye kurtarma ekibi göndermeye hazırız
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye'ye büyük bir kurtarma ekibi göndermeye hazır olduklarını bildirdi.
Kiev
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba,Türkiye'de merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili yaptığı Twitter paylaşımında, "Ukrayna, krize karşı yardımcı olmak için Türkiye'ye büyük bir kurtarma ekibi göndermeye hazır. Onların konuşlandırılmasını koordine etmek için Türk tarafıyla yakın işbirliği içindeyiz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.