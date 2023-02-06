Dolar
18.83
Euro
20.29
Altın
1,872.88
ETH/USDT
1,630.60
BTC/USDT
22,870.00
BIST 100
4,764.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep'te 10 katlı binanın 2. depremin ardından yıkılması kameraya yansıdı
logo
Dünya

Ukrayna: Türkiye'ye kurtarma ekibi göndermeye hazırız

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye'ye büyük bir kurtarma ekibi göndermeye hazır olduklarını bildirdi.

Ekip   | 06.02.2023
Ukrayna: Türkiye'ye kurtarma ekibi göndermeye hazırız

Kiev

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba,Türkiye'de merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili yaptığı Twitter paylaşımında, "Ukrayna, krize karşı yardımcı olmak için Türkiye'ye büyük bir kurtarma ekibi göndermeye hazır. Onların konuşlandırılmasını koordine etmek için Türk tarafıyla yakın işbirliği içindeyiz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Müteahhitler Birliğinden üyelerine "iş makinelerini deprem bölgesine yönlendirme" çağrısı
AFAD, depremzedelere yardım için SMS ve banka hesap numaralarını paylaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Adana Havalimanı hava trafiğine açıktır
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yarın için fırtına uyarısı
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi

Benzer haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Adana Havalimanı hava trafiğine açıktır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Adana Havalimanı hava trafiğine açıktır

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi

Şentop: Meclisin bu haftaki çalışmalarını erteleme kararı aldık

İstanbul'da taksiciler vatandaşların deprem yardımlarını ücretsiz taşıyacak

İstanbul'da taksiciler vatandaşların deprem yardımlarını ücretsiz taşıyacak
Ukrayna: Türkiye'ye kurtarma ekibi göndermeye hazırız

Ukrayna: Türkiye'ye kurtarma ekibi göndermeye hazırız
AFAD: Şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır

AFAD: Şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet