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Dünya

Depremlerde hayatını kaybedenler için Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Hacer Başer   | 06.02.2023
Depremlerde hayatını kaybedenler için Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı

Kudüs

Öğle namazı için Mescid-i Aksa'ya gelen yüzlerce Filistinli, namazın ardından depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin, Türkiye'deki deprem haberlerini sıkı bir şekilde takip ettiği aktarılıyor.

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