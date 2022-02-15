Dolar
13.62
Euro
15.48
Altın
1,848.27
ETH/USDT
3,134.80
BTC/USDT
44,158.00
BIST 100
2,038.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın İskeçe Türk Birliğinin statüsünü tescil etmemesine tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarına rağmen İskeçe Türk Birliği’nin statüsünü tescil etmediğini belirterek, "Bu ayrımcılığa karşı Batı Trakya Türk azınlığının yanındayız." açıklamasını yaptı.

Fuat Kabakcı   | 15.02.2022
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın İskeçe Türk Birliğinin statüsünü tescil etmemesine tepki

Ankara

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Yunanistan'ın, AİHM kararlarına rağmen İskeçe Türk Birliğinin statüsünü tescil etmediği vurgulandı.

Paylaşımda, "Hakkını arayan soydaşlarımız ifadeye çağrılıyor, soruşturuluyor. Hak aramanın cezalandırılma isteği yeni bir baskı ve korkutma planı. Bu ayrımcılığa karşı Batı Trakya Türk azınlığının yanındayız.” ifadeleri kullanıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Özdarendeli'den TURKOVAC'ın güvenle yaptırılabileceği açıklaması
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 922 bin 473'e çıktı
Japonya'da toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu geçti
Arap ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini hafifletmeye başladı
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 120 bini geçti

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın İskeçe Türk Birliğinin statüsünü tescil etmemesine tepki

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın İskeçe Türk Birliğinin statüsünü tescil etmemesine tepki

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dubai Expo'yu yeni bir geleceği hep beraber kurmak için bir çağrı olarak değerlendiriyorum

AB'nin en büyük ticaret ortağı Çin oldu

AB'nin en büyük ticaret ortağı Çin oldu
Türkiye-Ermenistan tren hattının eski çalışanları hattın yeniden canlanmasını istiyor

Türkiye-Ermenistan tren hattının eski çalışanları hattın yeniden canlanmasını istiyor
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO toplantısı için Brüksel'e gidecek

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO toplantısı için Brüksel'e gidecek