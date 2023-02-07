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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'da Ugledar ve Bahmut kentlerindeki çatışmalar devam ediyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'da Ugledar ve Bahmut kentlerindeki çatışmaların sürdüğünü belirterek, "ABD ve müttefikleri, çatışmayı mümkün oldukça uzatmaya çalışıyor." dedi.

Dmitri Chirciu   | 07.02.2023
Rusya: Ukrayna'da Ugledar ve Bahmut kentlerindeki çatışmalar devam ediyor

Moskova

Şoygu, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalarda bulundu.

Donetsk ve Zaporijya yönlerindeki çatışmaların devam ettiğini belirten Şoygu, buradaki Soledar, Klişçeyevka, Pidhirne, Krasnopillya, Blagodatne, Lobkove ve Mıkolayivka yerleşim birimlerinin Rus güçlerinin kontrolüne geçtiğine dikkati çekti.

Şoygu, "Şu anda Ugledar ve Bahmut kentlerindeki çatışmalar başarıyla sürüyor. ABD ve müttefikleri, çatışmayı mümkün oldukça uzatmaya çalışıyor. Onlar, bunun için ağır silahlar göndermeye başladı ve Ukrayna'yı, topraklarımızı işgal etmeye çağırıyorlar. Bu tür adımlar, NATO ülkelerini çatışma sürecine çekiyor ve gerginliğin öngörülmeyen seviyeye ulaşmasına yol açabilir." dedi.

Rus ordusunun, Batı'nın Ukrayna'ya tedarik ettiği silahları vurmayı sürdürdüğünü ifade eden Şoygu, Ukrayna ordusunun ciddi kayıplar verdiğini ve ocak ayında 6 bin 500'den fazla asker, 26 uçak, 7 helikopter, 208 insansız hava aracı, 341 tank ve diğer zırhlı araç, 40 çok namlulu roketatarını kaybettiğini söyledi.

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