Dolar
18.83
Euro
20.11
Altın
1,869.16
ETH/USDT
1,635.30
BTC/USDT
22,978.00
BIST 100
4,515.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazından depremden 37 saat sonra bir kişi yaralı olarak çıkarıldı.
logo
Dünya

İspanya Kralı 6. Felipe, deprem dolayısıyla Türkiye ve Suriye'ye dayanışma mesajı gönderdi

İspanya Kralı 6. Felipe, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla Türkiye ve Suriye'ye dayanışma ve yardım mesajı gönderdi.

Şenhan Bolelli   | 07.02.2023
İspanya Kralı 6. Felipe, deprem dolayısıyla Türkiye ve Suriye'ye dayanışma mesajı gönderdi

Madrid

Angola'ya resmi ziyarette bulunan Kral 6. Felipe, başkent Luanda'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye ve Suriye, bu felaketin dramatik sonuçlarının olabildiğince üstesinden gelmek için yetkililerden ve İspanyol halkından ihtiyaç duydukları tüm dayanışma ve yardıma sahip olduklarını biliyorlar." şeklinde konuştu.

İspanya Kralı, depremler için " korkunç" ifadesini kullanarak, mağdurlar için derin üzüntü duyduğunu ve başsağlığı mesajı gönderdiğini ifade etti.

Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço da konuşmasının başında depremlerden dolayı Türkiye ve Suriye'de yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta depremden 37 saat sonra enkazdan bir kişi kurtarıldı
Deprem bölgesinde enkazdan sağ kurtarılan çocuklar yakınlarını bekleyenlere umut oldu
Konya'da deprem bölgesine giden yardım tırları yoğunluğu yaşanıyor
Bakan Soylu: Deprem bölgelerine 18 bin jandarma, 10 bine yakın polis sevk ettik, 10 bin jandarma talimatı daha verdik
Enkaz altında kalan Yeni Malatyasporlu kaleci Ahmet Eyüp'e henüz ulaşılamadı

Benzer haberler

Afrika ülkelerinden Kahramanmaraş merkezli deprem dolayısıyla taziye mesajları

Afrika ülkelerinden Kahramanmaraş merkezli deprem dolayısıyla taziye mesajları

52 il müftüsü ve 2 bin 500 Diyanet personeli deprem bölgesinde görevlendirildi

İspanya Kralı 6. Felipe, deprem dolayısıyla Türkiye ve Suriye'ye dayanışma mesajı gönderdi

Pegasus deprem bölgesinden yurt içi direkt uçuşları ücretsiz yapacak

Pegasus deprem bölgesinden yurt içi direkt uçuşları ücretsiz yapacak
AK Parti bütün teşkilat mensuplarını deprem bölgelerinde görevlendirdi

AK Parti bütün teşkilat mensuplarını deprem bölgelerinde görevlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Gül ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Gül ile telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet