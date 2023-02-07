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Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazından depremden 37 saat sonra bir kişi yaralı olarak çıkarıldı.
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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Zelenska, Emine Erdoğan'a "yardıma hazırız" mesajı verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla "yardıma hazırız" mesajı gönderdi.

Davit Kachkachishvili   | 07.02.2023
Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Zelenska, Emine Erdoğan'a "yardıma hazırız" mesajı verdi

Kiev

Zelenska, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üzüntüsünü bildirdi.

Emine Erdoğan’a hitaben paylaştığı mesajda Zelenska, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi trajedimize rağmen, bugün düşüncelerimiz ve dualarımız Türkiye ile birliktedir. Binlerce insanın ölümü ve ıstırabı tarif edilemez bir acıdır. Emine Erdoğan, sizin için buradayız ve mümkün olan her şekilde yardıma hazırız. Faciadan etkilenenlere başsağlığı diliyorum. Ukrayna yanınızda."

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