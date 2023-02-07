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Dünya

Ukrayna'daki sıkıyönetim rejimi 90 gün uzatıldı

Ukrayna Parlamentosu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülke genelindeki sıkıyönetim rejiminin 90 gün daha uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı.

Davit Kachkachishvili   | 07.02.2023
Ukrayna'daki sıkıyönetim rejimi 90 gün uzatıldı Fotoğraf: Vladimir Shtanko/AA

Kiev

Parlamentodan yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ülkede sıkıyönetim rejiminin 90 gün uzatılmasına ilişkin 6 Şubat'ta sunduğu yasa tasarısının onaylandığı belirtildi.

Buna göre Ukrayna genelindeki sıkıyönetim rejimi 19 Şubat'tan itibaren 90 gün daha sürecek.

Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle 24 Şubat 2022'de sıkıyönetim ilan ettiklerini duyurmuştu.

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