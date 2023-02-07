Ukrayna'daki sıkıyönetim rejimi 90 gün uzatıldı
Ukrayna Parlamentosu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülke genelindeki sıkıyönetim rejiminin 90 gün daha uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı.
Kiev
Parlamentodan yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ülkede sıkıyönetim rejiminin 90 gün uzatılmasına ilişkin 6 Şubat'ta sunduğu yasa tasarısının onaylandığı belirtildi.
Buna göre Ukrayna genelindeki sıkıyönetim rejimi 19 Şubat'tan itibaren 90 gün daha sürecek.
Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle 24 Şubat 2022'de sıkıyönetim ilan ettiklerini duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.