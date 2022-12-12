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Dünya, Koronavirüs

Kovid-19 tedbirlerini gevşeten Çin, 'mobil seyahat kartı' uygulamasını kaldırıyor

Çin, Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin yeni bir işareti olarak, ülke içi seyahat etmek için zorunlu olan "mobil seyahat kartı" uygulamasının yürürlükten kaldırılacağını bildirdi.

Emre Aytekin   | 12.12.2022
Kovid-19 tedbirlerini gevşeten Çin, 'mobil seyahat kartı' uygulamasını kaldırıyor

Pekin

Uygulamanın resmi WeChat hesabından yayımlanan açıklamada, yeni Kovid-19 düzenlemeleri uyarınca mobil seyahat kartının yarından itibaren çevrim dışı olacağı belirtildi.

Ülke içi seyahatlerde gösterilmesi zorunlu olan mobil seyahat kartı, önceleri son 7 ila 14 gündeki seyahat geçmişine ve vaka görülen "yüksek riskli" ve "orta düzey riskli" bölgelerde bulunup bulunmadığına dair bilgileri içeriyordu.

İlk kez 29 Şubat 2020'de hizmete giren uygulama, salgının ilk aylarından bu yana Çin'de seyahatlerin değişmez unsuru haline gelmişti.

Mobil seyahat kartında risk uyarısı olması vatandaşların seyahatlerinin engellenmesine ve seyahat edilen yerden yaşadığı şehre dönememesine yol açıyordu.

Devlet Konseyine bağlı Müşterek Salgın Koruma ve Kontrol Mekanizması, 7 Aralık'ta Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasında benimsenecek yeni yaklaşımı duyurmuştu.

Yeni uygulamada, geniş çaplı kapanma, merkezi karantina, seyahat yasakları gibi kısıtlamaların terk edileceği bildirilmişti.

Yeni yaklaşım, Çin'in "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerinde değişime gideceğinin en güçlü işareti olmuştu.

Karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyordu.

Çoğu ülke virüsle belirli bir uyum içinde yaşamaya, hayatın akışını ve ekonomik faaliyetleri aksatacak kontrol tedbirlerinden kaçınmaya yönelik stratejileri benimserken, Çin'de salgının başından beri başvurulan kısıtlayıcı tedbirler sürdürülüyordu.

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