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Dünya

Kosova'nın bağımsızlığının 14'üncü yıl dönümü kutlanıyor

Kosova'nın bağımsızlığının 14'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, başkent Priştine'deki meydanda tören ve Kosova Meclisinde özel oturum düzenlendi.

Agim Sulaj, Furkan Abdula   | 17.02.2022
Kosova'nın bağımsızlığının 14'üncü yıl dönümü kutlanıyor Fotoğraf: Erkin Keçi/AA

Kosova

Kosova bayraklarının asıldığı meydandaki askeri geçit törenine, Kosova güvenlik güçleri katılırken, Kosova bayrağı renklerine bürünen yüzlerce vatandaş da askeri geçidi izlemek için törene iştirak etti.

Törende konuşan Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani, geçit törenine katılan birliklerin, Kosova devletini en iyi şekilde temsil ettiklerini belirterek, "Onlar sadece bizim değil Kosova'nın her karış toprağının güvenliğidir. Onlar bizim genç devletimizin kimliğidir. Onlar devletimiz için büyük çaba harcadı ve devletin inşası için her geçen gün daha da fazla katkı sağlıyorlar." dedi.

Osmani, Kosova ordusunun, ülkenin egemenlik ve topraklarını korumak için hazırlıklı olduğunun altını çizdi.

Mecliste özel oturum

Kosova'nın bağımsızlığının yıldönümü dolayısıyla Kosova Meclisinde özel oturum düzenlendi.

Milletvekillerine hitap eden Cumhurbaşkanı Osmani, halkın direnişi ve dost ülkelerin yardımı sayesinde Kosova'nın bugün özgürlük ve bağımsızlığa sahip olduğunu vurguladı.

Osmani, bağımsızlığa giden yolun zor bir yol olduğunu belirterek, "Kosova halkı, geçmişini Sırbistan'ın soykırımcı rejimi altına yaşadı. Özgürlük ve devletin inşası için çok çaba, fedakarlık ve zorluk gerekti." diye konuştu.

Özgürlüğün korunması gerektiğini, her zaman onu baltalayan yıkıcı güçlerin de mevcut olduğuna dikkat çeken Osmani, "Kosova, bölge ve tüm dünya bugün, Rusya'nın saldırgan eğiliminden kaynaklanan tehlikelerle karşı karşıya kalıyor. (Rusya'nın) Onun, geleneksel müttefiki olan Sırbistan'ı kullanarak uyguladığı istikrarsızlaştırıcı eğilimler, Balkan bölgesinde de istikrarsızlık oluşturmayı hedefliyor. Bu çabaları sert bir şekilde kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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